В Вологде 1 октября на пл. Революции пройдет ярмарка "Дары осени"

В областной столице на субботу, 1 октября, намечена вторая в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени». Широкий ассортимент местного продовольствия и сувениров будет представлен на площади Революции с 10.00 до 17.00. Подробную информацию предоставила пресс-служба Администрации Вологды.

"Вологжане смогут приобрести экологически чистую продукцию по демократичным ценам, а местные производители – реализовать свой товар на известной городской площадке", - рассказала директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова.

В мероприятии поучаствует порядка 60 предпринимателей. Продукцию представит Вологда, Вологодский, Тарногский, Усть-Кубинский, Чагодощенский, Междуреченский, Сокольский районы области. Ожидают и бизнесменов из других регионов – Костромской, Ярославской, Самарской и Тульской областей.

Вологжан побалуют сезонными овощами, ягодами, грибами, рыбой, тульскими пряникам. Можно будет приобрести саженцы плодово-ягодных культур, кустарники, цветы, удобрения, садово-огородный инвентарь, продукцию пчеловодства. Будет продаваться молочная, мясная продукция фермеров и изделия мастеров-ремесленников.

1 октября на площади Революции с 10.00 до 15.00 также пройдет экоакция, где можно сдать на переработку бытовую технику, оргтехнику, сотовые телефоны и др. Кроме того, принимается вторсырье – стекло, металл, пластик, бумага, макулатура, пенопласт, поролон и др.