В Череповце приняли последний в этом году теплоход

В Череповец утром 29 сентября причалил последний в 2022 году теплоход - четырехпалубный «Феликс Дзержинский». Судно было построено в Чехословакии в 1978 году.

Как сообщила замдиректора Агентства городского развития Ирина Асонкова, на причале туристов ждет местная продукция от игрушек до уникальных украшений ручной работы. Путешественники со всей страны приехали в Череповец, чтобы осмотреть достопримечательности удивительного города. Целью круиза, начавшегося в Москве, было увидеть Белозерск. Далее туристы отправятся в Горицы.

Начиная с 20 мая город металлургов принял 39 туристических теплоходов и более 15 тысяч туристов.