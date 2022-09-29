Пенсионер из Череповца отправился в Ярославль, чтобы перевести аферистам 900 т.р.

70-летнему череповчанину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником безопасности одного из кредитных учреждений. Звонивший заявил пенсионеру, что у злоумышленников оказались его персональные данные, поэтому сбережения старика в опасности. Но есть способ спасти деньги на счете: нужно съездить в соседнюю область, снять со счета наличные и перевести их через банкомат на "безопасную" карту. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Доверчивый мужчина отправился в путешествие в Ярославль. Снял со счета 901 тысячу рублей и перевел их мошенникам через банкомат в супермаркете. Когда мужчина вернулся домой, то понял, что попал в лапы аферистов, ведь доступа к своим деньгам у него больше нет. Череповчанин обратился в полицию с заявлением.