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Общество29 сентября 2022 14:34

В Вологодском районе раскрыто убийство женщины, произошедшее 13 лет назад

Супруг взят по стражу
Иван Чухнин

В Вологде перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершенном 13 лет назад.

В октябре 2009 года пропала женщина, в апреле 2010 года ее тело нашли в пруду на ст. Дикая Вологодского района. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Однако

оно не было раскрыто. Супруг убитой, например, пояснил, что в период ее исчезновения он злоупотреблял спиртным у своих знакомых, а по возвращению домой на следующий день его 44-летней супруги дома уже не было. Преступление оставалось нераскрытым.

Однако сейчас супруг дал признательные наказания и рассказал, как жена довела его до бешенства и он нанес ей удары.