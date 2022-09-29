Многодетного отца вернули домой в Вологду из армии

43-летний вологжанин, рядовой запаса, отец троих детей, был освобожден от мобилизации. В его семье младшему ребенку - полтора года, жена находится в декрете. Но ему пришла повестка, а попав на сборный пункт, домой он не вернулся.

Мужчина работает педагогом Вологодском техникуме железнодорожного транспорта. То, что допущен явный перегиб, обратила внимание Маргарита Симоньян.

О том, что сейчас он отправлен домой, главный редактор RT сообщает в своем телеграм-канале. Она, в частности, привела фрагмент переписки с властями Вологодчины:

«Вот что пишут нам из пресс-службы губернатора Вологодской области:

«Добрый день. Точечно проработали с военкоматом этот вопрос. Вологжанин освобожден от мобилизации решением военкома. Сейчас находится дома. Если будут похожие явно ошибочные случаи по нашему региону, присылайте. Приложим все усилия, чтобы разобраться».