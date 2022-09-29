В Череповце в 2023 году отремонтируют значительно больше дворовых территорий, чем в этом году

В Череповце обнародован список дворов Череповца, которые отремонтируют в следующем году. Это 49 территорий, то есть на 30 объектов больше, чем в 2022 году. Список утвердила общественная комиссия проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказала глава города Маргарита Гусева.

На благоустройство дворов в следующем году выделена рекордная сумма – 300 миллионов рублей. Так, обновления ждут дворы по таким адресам, как: Октябрьский проспект, 85, 87, 89; проспект Победы, 102, 129; Северное шоссе, 19; улицы Батюшкова, 12, 12а; Боршодская, 18, 22; Вологодская, 4; Гагарина, 16; Беляева, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 39; Комсомольская, 25; Красная, 32/1; Краснодонцев, 57; Ленина, 3, 36, 90, 105, 149; Горького, 83, 83а; Мамлеева, 3; Металлургов, 35, 53; Моченкова, 14, 14а; Наседкина, 3, 5; Остинская, 40; Парковая, 8а, 12; Первомайская, 18; Пионерская, 27; Рыбинская, 28; Спортивная, 4, 6, 8, 10; Юбилейная, 15, 15а, 48.

Эксперты проверили все заявки на соответствие программе «Комфортная городская среда». Во дворах появятся новый асфальт, пешеходные дорожки и парковки, при этом максимально сохранятся зеленые насаждения.