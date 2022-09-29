Патологоанатома в Вологде поймали на взятке

Врача поймали с поличным. Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Вологодской области на взятке поймали патологоанатома. Следственным отделом по г. Вологда СУ СК возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заведующего патологоанатомическим отделением одного из лечебных учреждений в областном центре подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По версии следствия, 31 августа 2022 года 64-летний завотделения, функцией которого является уточнение клинических диагнозов при помощи патологоанатомических методов исследования, проведение патологоанатомических вскрытий и различных видов лабораторного анализа, находясь на работе получил от подчиненных ему санитаров 86 тыс. рублей. Это было вознаграждение за попустительство по службе: им было разрешено оказывать услуги, не входящие в перечень услуг отделения.

Преступная деятельность фигуранта была выявлена в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Вологде, явившихся нарду с иными, собранными следствием СК материалами, достаточными для возбуждения в отношении него уголовного дела.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных коррупционных деяний.