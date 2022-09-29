Вологодский губернатор рассказал о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей

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Вологодский губернатор встретился с мобилизованными. Те, кто отправится в зону СВО, будут назначены как единовременные, так и регулярные выплаты. Об этих и других мерах поддержки губернатор рассказал мобилизованным. По его словам, семьи ушедших на СВО, также поддержат. По словам Олега Кувшинникова, все принятые сегодня меры поддержки распространяется на всех мобилизованных вологжан и будут действовать вплоть до их возвращения домой.

"Встретился с жителями Вологодской области, которые в ближайшее время отправятся в учебные центры Министерства обороны в рамках частичной мобилизации. Проверил, как организована работа в сборном пункте в Вологде, пообщался с ребятами и их родственниками. Чтобы поддержать земляков сегодня я принял несколько важных решений", - сообщил Олег Кувшинников. От региона, все мобилизованные вологжане получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также им будут назначены ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей. Получателем этих средств может быть как сам мобилизованный, так и его близкие родственники – жена, родители, дети. Губернатор заверил, что областной бюджет закупит тёплые спальные мешки и туристические коврики, они будут доставлены по месту службы вологжан. Также в дорогу каждому мобилизованному будет выдаваться сухой паек с индивидуальным рационом питания.

За семьями мобилизованных будут закреплены сотрудники социальных служб, чтобы помогать решать различные организационные и бытовые вопросы. "Поручил главам районов провести работу с семьями мобилизованных для оказания адресной помощи. Также разворачиваем волонтерские штабы, которые будут индивидуально работать с каждой семьей", - сказал губернатор.