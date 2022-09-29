За три выстрела вологжанин получил символический штраф

Вологжанин расстрелял балкон знакомого. Он хотел с ним разобраться, но не дозвонился в дверь и выстрелил в окно. О судебных разбирательствах сообщает пресс-служба судов.

ЧП случилось ночью 30 июля 2022 года. Вологжанин пришел к дому, расположенному на ул.Ярославской, где проживал знакомый, без разрешения разместивший его фотографии в сети Интернет. Он не дозвонился в дверь, поэтому трижды выстрелил из пневматического пистолета в балкон квартиры своего обидчика. На балконе никого не было, то есть мужчина только испортил стеклопакеты. Дело дошло до суда.

Действия правонарушителя были квалифицированы по ст.7.17 КоАП РФ как умышленное повреждение чужого имущества с причинением незначительного ущерба. Свою вину мужчина признал.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 61 признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 400 рублей.

Очевидно, теперь обиженный может стребовать с обидчика ущерб.