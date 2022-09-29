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Общество29 сентября 2022 9:36

Череповчанину удалось добиться от "Чистого следа" перерасчета за мусор

Мужчине пришлось дойти до суда
Евдокия САХАРОВА

Житель Череповца прошел через суд, чтобы региональный оператор "Чистый след" сделал перерасчёт платы за вывоз мусора. Подробности рассказала пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина сначала обратился к регоператору с заявлением о приостановлении начислений за вывоз мусора в связи с отсутствием по месту жительства в определенный период. Когда он вернулся, то написал ещё одно заявление, к которому приложил квитанции об отсутствии потребления других коммунальных услуг. Организацию, однако, это не убедило. Компания отказала ему, заявив, что квитанции не подтверждают его отсутствия по месту жительства.

В результате, череповчанину пришлось идти в прокуратуру. Ведомство вынесло представление в адрес генерального директора организации. ООО „Чистый след“ документ проигнорировало.

В итоге, ведомство обратилось в суд, иск удовлетворили.