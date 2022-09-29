Череповчанину удалось добиться от "Чистого следа" перерасчета за мусор

Житель Череповца прошел через суд, чтобы региональный оператор "Чистый след" сделал перерасчёт платы за вывоз мусора. Подробности рассказала пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина сначала обратился к регоператору с заявлением о приостановлении начислений за вывоз мусора в связи с отсутствием по месту жительства в определенный период. Когда он вернулся, то написал ещё одно заявление, к которому приложил квитанции об отсутствии потребления других коммунальных услуг. Организацию, однако, это не убедило. Компания отказала ему, заявив, что квитанции не подтверждают его отсутствия по месту жительства.

В результате, череповчанину пришлось идти в прокуратуру. Ведомство вынесло представление в адрес генерального директора организации. ООО „Чистый след“ документ проигнорировало.

В итоге, ведомство обратилось в суд, иск удовлетворили.