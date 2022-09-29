Власти Вологды не подтвердили разрешение на проведение митинга против мобилизации

Фото: администрация города Вологды

В соцсетях распространилась фотография документа, разрешающего проведение митинга в областной столице, посвященному протесту против мобилизации. Администрация Вологды опровергла информацию.

Заммэра, начальник Административного департамента Алексей Никитин пояснил:

«Уважаемые вологжане, в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Администрация Вологды 30 сентября проводит публичное мероприятие протестного характера на ул. Челюскинцев. Эта информация является фейковой, ее распространители должны преследоваться по закону. Также напоминаю, что в отношении участников незаконных мероприятий правоохранительными органами будут применены соответствующие меры. Таков Федеральный закон».

Из Вологодской области должны забрать как минимум 2600 мобилизованных. Первые автобусы уже уехали в учебные части.