В Вологодской области ограничат рыбную ловлю с 1 октября

В Вологодской области с 1 октября на всех водных объектах, за исключением Череповецкого района, рыбакам-любителям запрещается добыча (вылов) сига. Об этом сообщил начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Поромонов.

Отметим, что запрет будет действовать до начала ледостава.

В Череповецком районе любительское рыболовство запрещено осуществлять с 1 октября по 1 мая на зимовальной яме в Рыбинском водохранилище: от верхней оконечности до нижней оконечности острова Соляной и вглубь водохранилища на 0,7 километра.

За нарушение - гражданам грозит административный штраф от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковых.