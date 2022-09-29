Вологодский военком Станислав Лустов: военные кафедры - не основание для отсрочки

Повестку могут вручать даже на улице, а военные кафедры - не основание для отсрочки. Об этом заявил военный комиссар города Вологды и Вологодского района Станислав Лустов. Он напомнил, что на сегодняшний день призыву подлежат годные к военной службе, А и Б, которые проходили военную службу и те, кто проходил военную кафедру.

По словам комиссара военные кафедры - не основание для отсрочки. Чтобы доказать, что есть отсрочка по здоровью, необходимо брать с собой амбулаторную карту или выписки, подтверждающие, что есть ограничения по здоровью. Врачебная комиссия работает с документами, а не со словами. По его словам, заочникам отсрочки от службы нет. А повестку могут вручить где угодно: раз объявлена мобилизация, значит она объявлена для всех граждан.Если повестку пришла по адресу, где человек не живет, то военный комиссариат будет уточнять, где человек находится.

Военком напомнил, что сроков службы для мобилизованных не установлено. Справку от том, что человек служит по мобилизации, например, для банков, можно получить в военкомате.

Мужчины, отправляясь по повестке на призывной пункт, должны взять с собой военный билет, паспорт и реквизиты банковского счета. Можно взять ИНН, страховое свидетельство, а также водительские права ( только категории В, С, Д).

С собой нужно иметь туалетные принадлежности, хозяйственное мыло и т. п. вещи.

Обмундирование будет происходить в воинской части, гражданскую одежду можно будет отправить домой по почте за счет средств Минобороны. Мобилизованным рекомендуют взять с собой свитер, дополнительное нательное белье, коврик, спальный мешок.

Военком посоветовал брать дождевики, свои берцы, спортивную шапочку - все то, что сделает службу более удобной, сообщает портал НьюсВо.