В Череповце отказались от всех праздников в этом году

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте

Мэр Череповца решил, что праздничные деньги направят в помощь мобилизованным. Праздники в этом году в городе прекращаются. Деньги нужны мобилизованным череповчанам. Под секвестирование попали концерты и новогодние украшения. «Приняли решение отказаться в этом году от двух больших концертов в Ледовом дворце на День города и от праздничного салюта. Перед новогодними праздниками в Череповце не появятся новые украшения и светодиодные фигуры. Все запланированные на это средства направим в резервный фонд. Убеждены, сейчас — не время для праздников», — написал Вадим Германов.

Он уточнил, что при необходимости помощь череповчанам будет оказана из этого резерва.

«День города пройдет скромно, с минимальным количеством мероприятий. На Новый год Череповец будет украшен, но только теми конструкциями, которые вы уже видели на наших улицах. Новые покупать не станем».

Одновременно Вадим Германов сообщил, что чиновники связались с командованием Военной академии в Костроме, где мобилизованные проходят подготовку. По утверждению командования, мобилизованные обеспечены всем необходимым обмундированием, поставлены на довольствие.

В Вологде волонтеры шьют и вяжут для мобилизованные все самое необходимое.