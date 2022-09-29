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Общество29 сентября 2022 7:33

В Вологодской области госпитализировано за сутки с коронавирусом 39 человек

Всего заболевает почти полтысячи человек
Иван Чухнин

В Вологодской области за сутки с больничного выписали 431 пациента. Однако вологжане продолжают болеть: за один день диагноз подтвердился у 453 человек. В моногоспитали попали еще 39 заразившихся. В основном, заболевшие ковидом проходят лечение дома. Сейчас в Вологодской области насчитывается свыше 5,3 тысячи активных случаев вируса.

Всего с начала пандемии получено около 209 тысяч положительных тестов. Скончались 3884 заболевших. За последние несколько суток, к счастью, смертельных случаев не зафиксировано.