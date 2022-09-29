В Вологодской области госпитализировано за сутки с коронавирусом 39 человек

В Вологодской области за сутки с больничного выписали 431 пациента. Однако вологжане продолжают болеть: за один день диагноз подтвердился у 453 человек. В моногоспитали попали еще 39 заразившихся. В основном, заболевшие ковидом проходят лечение дома. Сейчас в Вологодской области насчитывается свыше 5,3 тысячи активных случаев вируса.

Всего с начала пандемии получено около 209 тысяч положительных тестов. Скончались 3884 заболевших. За последние несколько суток, к счастью, смертельных случаев не зафиксировано.