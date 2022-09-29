Череповецкий конькобежец едва не отрубил себе топором пальцы

Череповецкий конькобежец, мастер спорта международного класса, Артем Арефьев едва не остался без пальцев. Он рассказал о травме, полученной им при попытке затопить баню. Однако, по его заверениям, на подготовку к новому спортивному сезону это не скажется.

Воспитанник знаменитого тренера Александра Калинина, член национальной сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года сообщил :

«Я прямо по кончикам пальцев топором попал, чуть-чуть отслоилась кожа, ничего серьезного нет, – цитирует ТАСС 21-летнего Артема Арефьева. – Съездил в травмпункт. На всякий случай сделал прививку от столбняка, потому что топор не был похож на обеззараженный. У нас до 2 октября отдых, они подзаживут, сами понимаете, это кончики пальцев. Думаю, к моменту моего выхода на лед уже будет лучше – когда тренируешься, все травмы быстрее заживают из-за ускоренного метаболизма». У Артема пострадали указательный и большой пальцы левой руки. По словам Арефьева, травма составляет ему неудобство при собирании кубика Рубика и игры в телефоне.

Артем Арефьев родился в 2000 году. В 2019 году на чемпионате России в Коломне наш земляк установил рекорд страны среди юниоров на дистанции 500 метров, показав результат 34,70 секунды.

В 2021 году на этапе Кубка мира по конькобежному спорту завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров.

Участник зимних Олимпийских игр в Пекине: Артем стал седьмым на дистанции 500 метров.