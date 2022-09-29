Вологжане шьют и вяжут для мобилизованных

Женщины Вологды шьют для российских солдат сидушки, белье, одежду и спальные мешки. Волонтеры предлагают присоединиться всем жалеющим.

"Друзья, присоединяйтесь! Рукодельницы «С миру по нитке» и все желающие помочь Родине активно шьют тактический пятиточечник (сидушка), балаклавы, термобелье, футболки, вяжут носки для наших солдат, – говорится на странице вологодского медиацентра «Дом НКО». - Сделать своими руками всегда дешевле, качественнее и душевнее. Так что выбирайте что-то по своим силам/возможностям и - вперед! Просим положить внутрь каждого изделия письмо, записку с парой добрых слов".

Организаторы акции предлагают принести ткани, нитки, фурнитуру и свои изделия по адресам в Вологде:

- Советский проспект, 35-а. (Вход со двора). Ежедневно с 08:00 до 21:00. Телефон для связи: 753 753 (вахта Фонд поддержки гражданских инициатив).

Горького, 87, в рабочие дни с 10:00 до 14:00. Телефон для связи: 8 911 529 6096

Солдатам необходимы:

- Пятиточечник (сидушка)

- Носки вязанные (спрашивают постоянно), высокие. Шерсть/полушерсть. Не акрил! Не синтетика! Размеры: 42-45. Носки обычные. Трусы.

- Дождевик/плащ

- Маскхалаты

- Подсумки разные

- Одеяла/пледы

- Спальный мешок

- Снуды-балаклавы

- Митенки

- Жилет с карманами

- Термобелье

- Флисовая теплая кофта, в идеале с карманом на груди на липе или молнии, чтоб ничего не выпадало, это просьба бойцов

- Белые повязки на руку

- Вязанные и стеганые шерстяные пояса для поясницы

- Прикольные шевроны (не уставные)

Организаторы распространяют подробные инструкции по изготовлению необходимых воинам предметов – см ссылку.