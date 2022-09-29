Вологодчина будет отмечать новый праздник- День вологодского масла

День вологодского масла будут отмечать на Вологодчине. Новая праздничная дата установлена законопроектом, за который проголосовали депутаты. Отмечать его будут в день рождения Николая Верещагина.

"Достаточно вспомнить, что Вологодчина благодаря Николаю Васильевичу Верещагину, который является основоположником технологии производства вологодского масла, прославилась на весь мир. Это послужило началом масло- и сыроделия в России, – отметил и.о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак. – Дата празднования этого события определена на 25 октября. Это день Рождения Николая Васильевича Верещагина".

Напомним, 27 маят отмечается День вологодского кружева.