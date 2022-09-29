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Общество29 сентября 2022 7:08

Вологодчина будет отмечать новый праздник- День вологодского масла

Он намечен на день рождения Николая Верещагина
Иван Чухнин

День вологодского масла будут отмечать на Вологодчине. Новая праздничная дата установлена законопроектом, за который проголосовали депутаты. Отмечать его будут в день рождения Николая Верещагина.

"Достаточно вспомнить, что Вологодчина благодаря Николаю Васильевичу Верещагину, который является основоположником технологии производства вологодского масла, прославилась на весь мир. Это послужило началом масло- и сыроделия в России, – отметил и.о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак. – Дата празднования этого события определена на 25 октября. Это день Рождения Николая Васильевича Верещагина".

Напомним, 27 маят отмечается День вологодского кружева.