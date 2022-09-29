В Череповце в детских садых активно меняют веранды

В череповецких детсадах установят 43 веранды. Информация прозвучала на заседании Гордумы. Второй год в Череповце меняют веранды. Новые веранды до конца года появятся в 13 садах.

В этом году уже отремонтировали навесы в 23 детских садах. Кроме того, ремонту подлежат мастерские в школах. Кроме того, в этом году в садах отремонтировали 18 крылец, в пяти полностью заменили кровлю, в 12 — поменяли окна.

«На ремонт, покупку оборудования было направлено почти 350 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Это позволило создать развивающие локации для детей, оснастить столовые», — сообщила депутат Гордумы Альбина Сорокина.