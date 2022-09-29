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Общество29 сентября 2022 6:58

План частичной мобилизации в Череповце выполнен на 41 процент

Темпы замедлились - учебка для солдат в Костроме переполнена
Иван Чухнин

Отправка череповчан замедлилась: как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, в Костроме переполнен учебный центр. Он сообщил, что он располагается на базе военной академии РХБЗ. По предварительной информации, ближайшая отправка призванных на военную службу череповчан состоится 30 сентября.

"Первыми в Кострому поедут череповчане, которые сегодня ждали отправки, стоя на улице перед металлургическим колледжем. Однако военкомат команду не дал, - рассказал градоначальник. - Комиссия призывного пункта продолжает работу по выполнению плана частичной мобилизации".

Добавим, что в случае непогоды проводы военнослужащих будут происходить в самом здании металлургического колледжа. Туда же могут приходить и родственники мобилизованных.

Как сообщается, в Череповце план частичной мобилизации выполнен более чем на 41%.