В Череповце начались внутренние ремонтные работы инфекционного корпуса областной больницы

Фото: департамент здравоохранения Вологодской области

В Череповце стартовали внутренние работы капитального ремонта в инфекционном корпусе № 1 второй областной больницы. Решение о капремонте приняли на градостроительном совете. Капремонт начался в мае. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Специалисты отремонтировали системы отопления, водоснабжения, вентиляции, заменили кровлю, обновили двери и окна в боксах на первом этаже. В больнице смонтировали дизель-генераторную установку и кислородный концентратор для кислородоснабжения.

На этом этапе установят радиаторы, проведут электромонтажные работы. Стены обошьют противопожарным материалом, облицуют полы и стены плиткой. Продолжатся работы по оштукатуриванию фасада и благоустройству прилегающей территории.

На ремонт выделено более 100 млн рублей из бюджета региона в рамках программы «Развитие здравоохранения Вологодской области». Работы пройдут в два этапа. Первую половину объекта должны завершить к концу этого года.