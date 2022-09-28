Череповчанка перевозила трехлетних детей без автокресел

Под Череповцом 27 сентября вечером сотрудники ДПС оштрафовали молодую мать. 25-летняя девушка везла двух трехлетних детей без специальных автокресел. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Череповецкого района.

Правоохранители остановили автомобиль BMW-530D на 1-м километре подъезда к Череповцу. На заднем сиденье обнаружились спящие дети. Водитель пояснила, всегда перевозит детей таким образом, а для удобства она использует откидную спинку сиденья.

Полицейских такое объяснение не удовлетворило. Мать оштрафовали на 3 тысячи рублей. При аварии ее дети без автокресел бы превратились в тяжелые снаряды, которые бы метало по салону.