В Череповце лось вышел к людям на Южном шоссе

В Череповце местные жители с удивлением заметили лося. Сохатый вышел к дороге в районе Южного шоссе, но через трассу не перебегал, а спокойно наблюдал за движением транспорта.

Директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев пояснил: «Сейчас у лосей гон, поэтому они могут выходить из леса на дорогу. В Череповце нередко можно встретить лосей, особенно в брачный период. Водителям нужно быть аккуратнее: не пугать животное, потому что оно может повести себя неадекватно».

Водителям стоит быть особенно бдительными в этот период. Сохранять осторожность при движении рядом с лесополосой. Столкновение с лосем грозит тяжелым ДТП. Брачный период у сохатых продлится до октября. Особенно активны животные на рассвете и от заката до полуночи.