Вологжанам пояснили, кому положена отсрочка от мобилизации

Военком Вологды и Вологодского района Станислав Лустов рассказал, кому полагается отсрочка от мобилизации. Бронь получить сложнее, чем при службе по призыву.

Пока на СВО не поедут не годные по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за родственниками, либо инвалидами 1-й группы. У больных должно быть заключение медико-социальной экспертизы, которое мобилизованный должен предъявить в военкомате. Отсрочка положена гражданам, являющимися опекунами и попечителями родного брата и сестры при отсутствии других граждан.

Призыву не подлежат мужчины, обеспечивающие не менее 4 детей до 16-летнего возраста. В областной столице двое таких отцов уже получили отсрочку. Если отец одиночка - ему тоже положена бронь.

Медицинские работники подлежат мобилизации, но берут в зависимости от военно-учетной специальности.

На СВО непризывают студентов очной и очно-заочной формы обучения госвузов, если они высшее образование они получают впервые. Военком сообщил, что одного студента из Вологды отправили служить, но потом вернули.