35 верховажцев вернули домой после мобилизации

В Верховажском районе Вологодской области отправили на сборный пункт группу из 35 мобилизованных. 28 сентября мужчин провожали родственники, но в тот же день они вернулись домой. Причиной оказалось слишком большое количество граждан на сборных пунктах. Информация поступила от газеты Верховажский вестник.

Начальник отдела по мобилизационной работе, делам ГО и ЧС и безопасности населения района Григорий Зобнин пояснил: «Воинская часть, где организовано специальное обучение, временно не принимает мобилизованных из-за большого количества призванных граждан».

На данный момент отправка группы перенесена на 3 октября.