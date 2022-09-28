35 мобилизованных из Вологодской области не доехали до воинской части

Ребят провожали всем миром. Фото: "Верховажский вестник", ВКонтакте.

Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района вернули. Ребят проводили 28 сентября, но сразу после отправки их вернули. Об этом сообщает районная газета "Верховажский вестник". По словам начальника отдела по мобилизационной работе, делам ГО и ЧС и безопасности населения администрации Верховажского района Григория Зобнина, на данный момент сборные пункты переполнены.

«Воинская часть, где организовано специальное обучение, временно не принимает мобилизованных из-за большого количества призванных граждан», — прокомментировал Григорий Николаевич.

Пока их отправку перенесли на 3 октября.

Как сообщает паблик газеты ВКонтакте, из 35 мобилизованных - 4 добровольца.