Вологодский военком рассказал, что делать призывникам с хроническими заболеваниями

Военком Вологодской области разъяснил, что делать мобилизованным с хроническими заболеваниями. Он заверил, что приглашают в военкоматы лишь тех, у кого хорошее здоровье.

«Граждане, которые служили в армии, должны иметь категории здоровья А и Б. Сейчас мы приглашаем по повесткам только граждан с этими категориями, больше ни с какими. На пунктах предварительного сбора станем направлять их к врачам-специалистам: хирургу, терапевту, отоларингологу, невропатологу и офтальмологу», — сообщил врио военного комиссара Вологодчины Сергей Берников телеканалу «35тв.ру».

По его словам, мобилизованный, который имеет хронические заболевания, должен принести с собой амбулаторную карту, подтверждающую наличие этого заболевания.

«Нужно представить амбулаторную карту с диагнозом, который у него имеется, а не голословно утверждать: «У меня здесь болит, здесь». Только в таком случае этот гражданин будет отправлен на медицинское обследование в государственную лечебную организацию», — добавил он.