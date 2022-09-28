Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 6:48

Вологжанин Иван Колишенко погиб в ходе спецоперации

Ему было 25 лет
Иван Чухнин
Фото: Юрий Сапожников, ВКонтакте.

Фото: Юрий Сапожников, ВКонтакте.

В спецоперации погиб офицер из Вологды Иван Колишенко. Ему было 25 лет. Иван учился в школе № 15 имени дважды героя Советского союза Александра Клубова, закончил общевойсковую Академию Вооружённых сил РФ в Казани.

О гибели вологжанина сообщил глава областной столицы Юрий Сапожников.

«25-летний вологжанин в звании старшего лейтенанта взял на себя командование взводом, вместе с сослуживцами встал на защиту населения Донбасса. Погиб, сражаясь с неонацистами. С почестями похоронен в Вологде. Проститься с героем пришли родные, друзья, все те, кто знал и любил Ивана», — сообщил Юрий Сапожников у себя на официальной странице ВКонтакте.