Вологжанин Иван Колишенко погиб в ходе спецоперации

Фото: Юрий Сапожников, ВКонтакте.

В спецоперации погиб офицер из Вологды Иван Колишенко. Ему было 25 лет. Иван учился в школе № 15 имени дважды героя Советского союза Александра Клубова, закончил общевойсковую Академию Вооружённых сил РФ в Казани.

О гибели вологжанина сообщил глава областной столицы Юрий Сапожников.

«25-летний вологжанин в звании старшего лейтенанта взял на себя командование взводом, вместе с сослуживцами встал на защиту населения Донбасса. Погиб, сражаясь с неонацистами. С почестями похоронен в Вологде. Проститься с героем пришли родные, друзья, все те, кто знал и любил Ивана», — сообщил Юрий Сапожников у себя на официальной странице ВКонтакте.