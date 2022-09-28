В Вологде собирают помощь мобилизованным бойцам

В Вологде организован сбор гуманитарной помощи участникам спецоперации. Прием вещей ведет молодежный центр «ГОР.СОМ35» и МКУ «Центр по работе с населением» города Вологды.

Волонтерами ведется сбор необходимых вещей для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Она начат еще в феврале. Вологжане приносят продукты питания, предметы одежды, детские игрушки, канцелярские товары, предметы личной гигиены, одеяла, подушки, теплые вещи. Желающих помочь очень много.

А после объявления частичной мобилизации вологжане стали обращаться, желая оказать посильную помощь и нашим бойцам.

"Мы не смогли пройти мимо, и запускаем срочный сбор гуманитарной помощи для тех, кто выполняет важные задачи СВО", — прокомментировала начальник Управления по молодежной политике Администрации города Вологды Яна Филиппова.

Итак, в волонтерском центре Вологды принимаются средства личной гигиены, бытовую химию, одежду и постельное белье, нескоропортящиеся продукты питания, товары для детей, медикаменты, военную экипировку.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов открыт на территории молодежного центра «ГОР.СОМ35» по адресу ул. Козленская, 2 в будни с 9.00 до 19.00, а также в выходные с 12.00 до 15.00.

Вопросы можно задать по телефону: 76-02-55. В МКУ «Центр по работе с населением» города Вологды прием вещей и продуктов осуществляют в филиалах по адресам: ул. Козленская, 83, ул. Новгородская, 23, ул. Южакова, 26, ул. Северная, 26, ул. Горького, 85 в будни с 16.00 до 19.00. Телефон для справок: 76-02-55.