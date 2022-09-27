В Череповце депутаты назвали четырех обладателей звания "Человек года"

Фото: Череповецкая городская Дума

В Череповце стали известны имена обладателей очередных званий "Человек года". Депутаты Череповецкой гордумы проголосовали и утвердили 4 кандидатуры. Еще 1 человек стал "Наставником года". Череповчан наградят в торжественной обстановке в преддверии празднования Дня города в начале ноября.

Звание "Человек года" в сфере хозяйственно-экономической деятельности получил Сергей Геннадьевич Журавлев. Заместитель гендиректора дирекции по металлургическому производству ПАО "Северсталь" отмечен за достижения в сталеплавильном производстве.

Званием "Человек года" в сфере социальной деятельности отметили Ковалеву Марину Михайловну. Опытный воспитатель детского сада № 46 готовит воспитанников - победителей конкурсов различного уровня. Марина Ковалева выступает на конференциях и является победителем регионального этапа конкурса "Воспитатель года России".

Звание "Человек года" в сфере общественной деятельности присвоено Беляеву Сергею Сергеевичу. Председатель городского совета ветеранов, в частности, предложил открыть пункт вакцинации для пенсионеров в "Комсомольце".

Звание "Человек года" в номинации "Молодое поколение" присвоено Толбузиной Юлии Олеговне. Режиссер народного самодеятельного коллектива театра ARTist ДК "Строитель" готовит городские торжественные мероприятия, а также является вдохновителем и организатором фестиваля Уличных театров.

Звание "Наставник года" досталось Владимиру Анатольевичу Чамину - инструктору по производственному обучению цеха аммиака № 1 АО "Апатит". Социальным проектом года признан проект "Парка здоровья" в Зашекснинском районе Череповца.