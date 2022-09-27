Стало известно сколько получат череповчане за мобилизацию

Военком по Череповцу и Череповецкому району Артем Вихарев рассказал сколько получают мобилизованные череповчане. Из Череповца граждане едут в Кострому, где пройдут военную подготовку. Всего из города металлургов должны увезти 1 тысячу человек.

Призванным советуют прихватить с собой средства личной гигиены, нижнее белье, теплые носки, сухой паек на сутки, кнопочный мобильный телефон. На месте выдают банковские и сим-карты, обмундирование, обеспечивают трехразовым питанием.

Вопрос по деньгам: "Мобилизованные приравнены к контрактникам. Голый оклад без надбавок — 25—35 тысяч, в зоне боевых действий — больше 100 тысяч. Подразделения будут охранять объекты в тылу".

По данным главы города Маргариты Гусевой в Череповце нет уклонистов, все, кому приходит повестка, являются в военкомат.