В Череповце на сэкономленные деньги обновят асфальт на 5 участках

Фото со страницы мэра

В Череповце на 5 участках дорог обновят асфальт. Ремонт проезжей части пройдет на сэкономленные на конкурсных процедурах средства. Подробности сообщил мэр Вадим Германов в соцсетях.

До конца 2022 года ремонт ожидает улицу Головных Сооружений, участок улицы Мира (от Комарова до Ломоносова), кольцо на улице Батюшкова, участок Батюшкова от кольца до Матуринской, проезд между Колхозным рынком и ТЦ «Этажи».

Мэр пообещал, что подрядчики займутся работой со дня на день. Асфальтирование тоже пройдет оперативно.