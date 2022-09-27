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Общество27 сентября 2022 16:41

В Череповце на сэкономленные деньги обновят асфальт на 5 участках

Ремонт пройдет до конца года
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце на 5 участках дорог обновят асфальт. Ремонт проезжей части пройдет на сэкономленные на конкурсных процедурах средства. Подробности сообщил мэр Вадим Германов в соцсетях.

До конца 2022 года ремонт ожидает улицу Головных Сооружений, участок улицы Мира (от Комарова до Ломоносова), кольцо на улице Батюшкова, участок Батюшкова от кольца до Матуринской, проезд между Колхозным рынком и ТЦ «Этажи».

Мэр пообещал, что подрядчики займутся работой со дня на день. Асфальтирование тоже пройдет оперативно.