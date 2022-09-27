В центре Вологды с 28 сентября изменится схема движения

Фото: администрация города Вологды

В Вологде со среды 28 сентября изменится схема движения. Вологжанам запретят левый поворот с Октябрьского моста в центр, изменится направления движения вдоль аллеи на проспекте Победы и организация движения у Старого рынка. Такое перемены призваны решить проблему пробок в центре.

Машины, съезжающие с Октябрьского моста и направляющиеся на улицу Мира, должны с Торговой площади повернуть налево на проспект Победы и промчаться мимо ресторана "Север".

Едущим по проспекту Победы со стороны Ленинградской, также смогут проехать по этому участку с односторонним движением и повернуть на улицу Мира. Движение на этом участке будет регулироваться дополнительной светофорной стойкой с левой стрелкой.

На улице Мира вместо двух пешеходных переходов оборудован один регулируемый переход. Светофор начнет работу с 28 сентября.

Под изменения попал и участок проспекта Победы, где расположен выезд с городского рынка через улицу Батюшкова мимо аллеи. Поворот направо теперь запрещен, машины должны поворачивать налево к Ленинградской.

На перекрестке улиц Козленская и Мира у "Звездочки" и ТЦ "Прага", перед пешеходным переходом при движении по улице Мира будет запрещена парковка на протяжении 15—20 метров на крайней правой полосе. Таким образом обеспечат беспрепятственный проезд по 3 полосам, а движение по улице мира будет идти быстрее.

На улице Батюшкова перед выездом на Октябрьскую по правой полосе появится парковка, отделенная столбиками. Движение с улицы Батюшкова будет разрешено только направо на Октябрьскую. Проезд прямо на улицу Мира будет запрещен.