В Череповце за месяц стало на 400 деревьев и кустов больше

В Череповце высадили деревья и кусты на улицах Беляева, Юбилейной, Годовикова, в сквере на Ветеранов и у «Адониса». Об этом рассказала начальник службы озеленения «Спецавтотранса» Татьяна Лаврова. За сентябрь в городе стало на 400 растений больше.

Чаще всего сажают кизильник, липы, рябины, шиповник, ивы и спиреи, но есть и редкие виды.

Следующей на очереди озеленения пойдет улица Сталеваров от проспекта Победы до Комсомольской.

Татьяна Лаврова рассказала о видах высаженных растений: «В сквере на Годовикова высадили клен гиннала. Осенью его листва ярко-красного цвета, это очень красиво. Там же посадили сирень штамбовую. Это не кустовая привычная форма. Сирень сформирована в один ствол, а сверху нарастает крона. На Ветеранов, Юбилейной и Беляева посадили достаточно редкую сортовую черемуху с корой золотистого цвета. Сажали взрослые деревья: обхват ствола у некоторых кленов — 18 сантиметров. У них сформирована корневая система, деревья хорошо приживаются».