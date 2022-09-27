В Грязовецком районе сняли карантин по африканской чуме свиней: ущерб на миллион

Фото: со страницы Управления ветеринарии Вологодской области в ВКонтакте

В Вологодской области губернатор Олег Кувшинников подписал 27 сентября постановление о снятии карантина по африканской чуме свиней (АЧС), действовавший с августа. Информация поступила от Управления ветеринарии.

В начале августа очаг заболевания выявили на хуторе Каргино муниципального образования Вохтожское Грязовецкого района. Фермер скрыл падеж одного из поросят, обратился к специалистам лишь после гибели второго животного. Согласно исследованиям поросята скончались от африканской чумы.

Все это время в угрожаемой зоне был запрещен ввоз и реализация поросят, заготовка и вывоз кормов, охота на дикого кабана, а на выезде из Вохтоги работал пропускной пункт.

Из угрожаемой зоны было изъято 46 голов свиней из 31 личного подсобного хозяйства. Ущерб для области составил 924 500 рублей. В течение года в очагах, где ранее были выявлены случаи АЧС, запрещено заниматься свиноводством.