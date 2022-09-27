Кувшиновский мост в Вологодском районе отстроят в 2023 году

В поселке Кувшиново в Вологодском районе мост через реку Вологду находится в аварийном состоянии. Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил 26 сентября во время прямого эфира, что к капитальному ремонту приступят в 2023 году , а проектные работы завершатся в ноябре текущего года.

Мост станет духполосным с широкими тротуарами по 3 метра - на данный момент полоса лишь одна, а тротуара нет вовсе. Ширина моста увеличится вдвое. На проект потратят 300 млн рублей.

Сити-менеджер прокомментировал и ход работ по другим объектам. Завершается подготовительные работы перед ремонтом левого моста через Шограш в створе улиц Герцена и Конева. Ремонт начнется в ноябре. Подрядчик заменит опоры и пролетные строения, укрепит конструкцию, заменит асфальт, перильные и барьерные ограждения. Ремонт обеих переправ обойдется в 132 млн рублей.

В планах на ремонт мост через реку Шограш на улице Можайского и переправа на Челюскинцев.