Череповецкий хоккейный клуб "Северсталь" дома проиграл "Адмиралу"

Фото: ХК "Северсталь"

В понедельник 26 сентября череповчане проиграли владивостокчанам. Исход хоккейного матча в Ледовом дворце 1:2.

В первом периоде гости сумели забить одну шайбу "Северстали". Во втором периоде череповчане сравняли счет благодаря нападающему Даниилу Вовченко. Исход встречи решали серией послематчевых бросков. Игрок Александр Горшков сумел добыть «Адмирала» решающую шайбу. Победа 1:2 в пользу гостей.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин пояснил: «Соперник очень хорошо обороняется. Если один раз не забиваешь, всегда проигрываешь. В этот раз у нас было две такие возможности. Не реализовали».

На данный момент череповчане на 8 месте в турнирной таблице конференции «Запад». Следующая игра на выезде 30 сентября с ярославским «Локомотивом».