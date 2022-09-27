Череповец обогнал Вологду по уровню зарплат

Череповец занял 22 место в рейтинге агентства «РИА Рейтинг» российских городов по уровню зарплат. Сообщается, что за год заработок в городе металлургов вырос на 25%. Среднемесячная зарплата составляет 63,5 тыс. руб.

Вологда заняла 66 место и за год средняя зарплата работающих горожан увеличилась на 16%.

Средняя зарплата вологжан не превышает 49 тыс. руб.

Для сравнения в Санкт-Петербурге средняя зарплата колеблется около 85 тыс. руб., а в Мурманске достигла 82 тыс. руб. в месяц. При этом в столице Калмыкии Элисте, занимающей последнее место в стране по показателям средней зарплаты, соответствующая цифра не превышает 33 тыс. руб.