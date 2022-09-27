Мобилизованным череповчанам выдают продукты и термобелье

В Череповце разобрались с обеспечением мобилизованных необходимым. Мэр Вадим Германов сообщил, что призванные теперь получают набор продуктов в дорогу и комплект термобелья.

После того, как уехали первые партии череповчан, на горячую линию стали поступать звонки от родственников солдат с жалобами на нехватку многих вещей.

"Главные вопросы касались питания и одежды. Теперь наши ребята смогут перекусить в дороге, а термобелье поможет не замерзнуть", - сообщил Вадим Германов.

Для поддержки семей мобилизованных открылся волонтерский центр "#МыВместе". Здесь будут помогать семьям, которые столкнулись с бытовыми проблемами после мобилизации.

"Нужно сходить в магазин, отвезти продукты родственникам в деревню, посидеть с ребенком, пока мама отлучится по делам, - все это возможно. Ваших звонков ждут по телефонам в Череповце 57-06-45 и 57-89-66", - пояснил мэр.