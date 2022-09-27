В Никольске два мужчины ограбили магазины райпо и были прощены

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В Никольске райпо простило грабителей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов. 30 июня 2022 года, мужчина, находясь в помещении магазина Никольского райпо в деревне Аргуново, попросил продавца продать ему спиртное и сигареты. Продавец передал ему товар, но 448 рублей мужчина так и не заплатил.

Через пару дней другой никольчанин повторил его "подвиг". В магазине самообслуживания райпо в Никольске он взял необходимый товар общей стоимостью 313 рублей 37 копеек и в присутствии продавца его спрятал. На требования оплатить товар мужчина он просто ушел из магазина.

Однако до судебного заседания от представителя потерпевшего поступили заявления о прекращении уголовных дел в связи с примирением, поскольку грабители возместили причиненный ущерб и принесли извинения.

Никольский районный суд прекратил уголовные дела в отношении никольчан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж» в связи с примирением с потерпевшим.