Вологодского омбудсмена завалили обращениями по частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека Олег Димони вплотную занялся вопросами частичной мобилизации. Едва он пообещал помочь всем, кто несправедливо мобилизован, его завалили обращениями. "Я физически не могу ответить всем сразу. Более двухсот человек отправили мне личные сообщения в ВК, около 50 обращений поступило по электронной почте. Весь день мы отвечали на ваши телефонные звонки. Извиняюсь за то, что не на все звонки мы могли ответить по причине загруженности линии..."

При этом он заметил, что значительное количество вопросов носит общий характер. Олег Анатольевич напомнил, что на них можно получить ответы позвонив на телефон "горячей линии" 122, дежурный телефон областного военкомата 8 8172 721013, открыв сайт "Объясняем.РФ" или зайдя на страничку официального сайта Уполномоченного по правам человека в Вологодской области, которая называется "Вологжанам о мобилизации". Там содержатся ответы на большинство вопросов.

Однако Олег Димони заверил, что все обращения, содержащие конкретные сведения о нарушении прав граждан при проведении частичной мобилизации жителей Вологодской области, будут направлены в адрес областного военкомата, военной прокуратуры или иные инстанции для проведения проверки и принятии решений.

"А ряд обращений будет мной отработан с областным военкомом в "ручном режиме". По возможности постараюсь ответить на ваши вопросы в "личке"", - пообещал омбудсмен.