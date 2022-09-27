Стало известно, сколько человек на Вологодчине будет мобилизовано

В Вологодской области уточнили цифры призыва по частичной мобилизации. Ранее говорилось - под ружье поставят более 2, 5 тысяч вологжан. Сейчас речь идет о том, что должно быть мобилизовано около 2,1 тыс. человек, в том числе 180 офицеров.

Новые цифры назвал замгубернатора Эдуард Зайнак. "Область должна направить в рамках частичной мобилизации 2 129 вологжан, в том числе 181 офицера. Для этого нужно оповестить 4 800 граждан, находящихся в запасе. На сегодня оповещены 4 203 человека. В области развернуто 13 пунктов предварительного сбора граждан, 788 вологжан отправлены 25 сентября в Кострому на подготовку, в том числе 41 офицер".

Как отметил на совещании правительства губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, на данный момент разрабатываются дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей. Напомним, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55. Ряд категорий граждан имеет отсрочку. В частности, это студенты очной формы обучения, военнослужащие-срочники, работники оборонно-промышленного комплекса, сотрудники ИТ-компаний, связи и СМИ.