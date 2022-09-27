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Общество27 сентября 2022 5:34

Вологодский омбудсмен готов помочь по вопросам частичной мобилизации призывникам

Он обещает разобраться в каждом случае
Иван Чухнин

Омбудсмен от Вологодской области по правам человека Олег Димони на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что вологжане часто задают вопросы о частичной мобилизации. В частности, о призыве тех, кто не попадает под критерии, установленные Минобороны.

«О подобных случаях в Вологодской области прошу сообщать мне в личных сообщениях в „ВК“, по телефону 8 (8172) 23−00−20 или по электронной почте up@post.gov35.ru. Прошу указывать фамилию, имя, отчество и адрес мобилизованного, дату отправки и причины, которые могут препятствовать мобилизации. Постараемся разобраться в каждом конкретном случае и устранить нарушения. Все жители области, получившие повестки, но не соответствующие критериям призыва, должны вернуться домой», — пишет Олег Димони.