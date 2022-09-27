Вологодский губернатор рассказал о мерах поддержки мобилизованных

Меры поддержки, по словам главы региона Олега Кувшинникова, будут установлены по поручению Президента РФ Владимира Путина. Они касаются граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.Некоторые из них еще находятся в проработке.

«В частности, речь идет о трудовых договорах мобилизованных работников. Договоры будут приостановлены, но не расторгнуты. Кроме того, мобилизованные граждане будут призваны на военную службу, получат статус военнослужащего по контракту, получат все социальные гарантии, которые имеют военнослужащие - контрактники. Такие решения сейчас прорабатываются и в ближайшее время будут приняты на федеральном уровне. Также Указом Президента РФ предусмотрен уровень денежного содержания мобилизованных граждан на уровне содержания военнослужащих, проходящих службу по контракту», – сообщил на оперативном совещании в правительстве области Олег Кувшинников.

Напомним, частичная мобилизация в стране была объявлена с 9 часов утра 21 сентября. Приказ о проведении на территории области частичной мобилизации подписан и военным комиссаром Вологодской области. Из нашего региона планируется призвать 2129 человек. 788 человек уже направлено в Кострому для формирования воинских подразделений.