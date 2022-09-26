Под Бабаево один охотник застрелил другого из карабина

В субботу, 24 сентября, два вологжанина отправились на охоту. Но вернулся только один. Трагедия произошла под Бабаево. 38-летний и 39-летний жители райцентра отправились на охоту. В лесу один из них шел впереди. Он нёс на плече заряженный карабин. В какой-то момент он запнулся и упал. В результате прозвучал выстрел, пуля попала в следовавшего за ним охотника. От огнестрельного ранения он скончался на месте.

Областное управление Следственного комитета РФ расследует дело. Против владельца карабина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия. Назначены судебные экспертизы.