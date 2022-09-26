Из Череповца на службу отправились первые резервисты

Из Череповца отправились служить первые 70 человек. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов. По его словам, накануне в учебные центры уехали 70 жителей города.

"Отправки в нашем городе будут проходить ежедневно, - сообщил мэр. - Сегодня все наши мысли с теми, кто остался верен присяге, кто по первому требованию пришел в военкомат и поехал защищать Родину".

Напомним, накануне мобилизованных собрали на заднем дворе металлургического колледжа на улице Комсомольской. Проводить из пришли друзья и родные. В отправке резервистов участвовал военком Череповца и района Артем Вихарев.

"Слова благодарности череповчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и присоединились к Вооруженным силам России. Пусть каждого оберегает ангел-хранитель. Удачи вам! Возвращайтесь скорее с Победой целыми и невредимыми", - написал мэр на своей странице в соцсети.

Всего от Вологодской области в ряды вооруженных сил должны призвать более 2,5 тысяч человек.

Многие вологжане спрашивают, куда сдать теплые вещи и продукты, предметы первой необходимости. По словам главы региона Олега Кувшинникова, с этим вопросом можно обращаться по телефону «горячей линии» 122, оттуда переадресуют в Центр сбора гуманитарной помощи по месту жительства.

По словам губернатора области, совместно с военкоматом чиновники отрабатывают ситуации, чтобы не было перегибов на местах и не «оголялись» предприятия.