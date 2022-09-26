Женщина разъезжала по Череповцу с чужими номерами госрегистрации

Череповчанка разъезжали на авто с подложными номерными знаками. Но попала в ДТП.

Во время проверки выяснилось, что госномер ей изготовили "левый".

Еще в мае она обратилась в киоск рядом со зданием ГИБДД, где ей легко сделали знаки. Их автомобилю прикрепил сын женщины, он же и заплатил за работу услужливым киоскерам. А с полученными в ГИБДД документами женщина новые номера не сверила.

Но во время, по словам автоледи, первой поездки на автомобиле с новыми номерами череповчанка попала в аварию. Гаишники и выяснили, что номера машины не совпадают с зафиксированными в документах. В итоге автовладелица стала фигурантом административного протокола.

Мировой суд лишил женщину прав на полгода. Районный суд оставил апелляцию череповчанки без удовлетворения, передает пресс-служба судов.