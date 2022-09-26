Пьяный водитель тащил 200 метров по асфальту пассажира на Ленинградке в Вологде

ЧП случилось 24 сентября в восемь часов утра в Вологде, а улице Ленинградской. У дома № 97б в областном центре по проезжей части водитель тащил пешехода более 200 метров.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Джили» не дождался, пока его пассажир сядет в машину, и поехал.

ЧП случилось на участке Ленинградской улицы между улицей Псковской и Окружного шоссе.

Как сообщает ИА «Вологда Регион», два молодых человека отдыхали до утра в одном из местных ресторанов. В итоге водитель сел пьяным за руль и не заметил отсутствия пассажира. Тот успел ухватиться за наружную ручку двери и более 200 метров тащился по асфальту.

Ручка авто оторвалась, а легковушка скрылась с места происшествия. Полицейские обнаружили авто и разбираются в обстоятельствах случившегося.

«С травмами различной степени тяжести врачи госпитализировали пострадавшего в больницу», – сообщили в горотделе ГИБДД.