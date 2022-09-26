В Череповце собраны более 30 картин-подлинников Василия Верещагина

В Череповце открылась выставка подлинников Василия Верещагина, посвященная его 180-летию. Выставка работ баталиста открылась в обновленном каменном доме-музее Верещагиных на Социалистической, 28.

Всего Череповце собрал больше 30 картин из Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Череповецкого музейного объединения и коллекции Алексея Егорова. Там же работает экспозиция, посвященная жизни и творчеству Василия Верещагина, на ней представлены образцы оружия, награды, фотографии, ценные документы. Выставка будет работать со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов.

«За несколько дней мы смонтировали выставку к юбилею Верещагина. Выбирали правильный свет, фон, проверяли сигнализацию и сохранность работ. Картины Верещагина разместили в золотых рамах», — прокомментировала событие научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Светлана Капырина.