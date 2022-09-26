Бывшего начальника вологодского Ростелекома забрали в армию

Крупнейшего специалиста по связи, экс-руководителя вологодского Ростелекома мобилизовали. Его супруга считает, что мужа забрали служить незаконно.

Андрей Ганов возглавлял филиал телекоммуникационной компании в Вологде более 10 лет, в прошлом году без особых объяснений контракт с ним был расторгнут.

Между тем он - один из профессионалов своего дела, отмечен знаком «Мастер связи» - высшей наградой связистов.

Получив повестку, Андрей Степанович отправился в военкомат, будучи уверенным, что не попадает под призыв. Однако его мобилизовали, домой он не вернулся.

По словам супруги, мужчина не служил, имеет ряд хронических заболеваний, а военную подготовку проходил в 1994 году на военной кафедре института. По ее словам, уже через пару часов ее муж был в автобусе, который увез его и других мобилизованных в Кострому, где формируется часть из вологжан.

В соцсетях пост жены прокомментировали представители информресурса «Объясняем. Вологодская область». Там считают, что бывшего связиста забрали правомерно: «По информации военного комиссариата Вологодской области, Андрей Степанович Ганов прошел военную подготовку при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций, в настоящее время состоит на воинском учете. Призван из-за высокой необходимости в специалистах такого профиля. При наличии заболеваний, которые препятствуют частичной мобилизации, необходимо об этом сообщить в воинской части, при прохождении повторной медкомиссии. С собой нужно иметь подтверждающие документы в бумажном либо электронном виде. В случае выявления ошибки по призыву, мобилизованный будет направлен домой», - ответили Нине в «Объясняем. Вологодская область».